Carro com amigos cai dentro do Rio Juruá; um está desaparecido

A perigosa travessia entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, através de uma balsa no rio Juruá, continua a fazer vítimas.

Desta vez, três rapazes que ocupavam uma pick-up e saiam de Rodrigues Alves, erraram o caminho de acesso a balsa e caíram com o veículo dentro do rio. Dois deles sobrevieram e o terceiro está desaparecido.

O acidente ocorreu no último domingo (25) e o Corpo de Bombeiros, nesta terça-feira (26), continua a fazer buscas com mergulhadores no rio.

Os três rapazes saiam de uma festa em Rodrigues Alves e, por falta de sinalização correta, erraram o caminho para a balsa.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros (CBAC), o motorista do veículo não conhecia o trajeto da rodovia de acesso à balsa. Os rapazes foram identificados por Francisco, Américo e Jerônimo, este último o desaparecido. Francisco e Américo foram salvos com ajuda dos salva-vidas que tiram plantão no local.