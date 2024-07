Exclusivo: Globoplay toma medida sobre documentário das Paquitas

O Globoplay deu pra trás e mudou a data de estreia do documentário das Paquitas. A coluna Fábia Oliveira soube em primeira mão que Para Sempre Tão Bom: Paquitas terá o lançamento antecipado para setembro.

Fontes desta jornalista contaram que a data mudou por conta das eleições. A produção passaria ser exibida na plataforma em outubro, mesmo mês em que acontecem as disputas municipais para prefeito, vice-prefeito e vereador em todo Brasil.

Antes mesmo de começar a ser gavado, a séria com a ex-assistentes de palco de Xuxa Meneghel já estava dando o que falar. Tudo isso porque os cachês das artistas tiveram valores diferentes.

Em abril, a coluna Fábia Oliveira contou com exclusividade que Andréa Sorvetão iria receber mais do que as colegas. As ex-paquitas receberam uma “ajuda de custo” de R$ 10 mil, mas a empresária teria pedido cinco vezes mais, o que não teria sido aceito pela equipe da série.

Segundo fontes, de fato, Andréa concordou em participar do documentário, mas uma nova proposta de cachê foi feita pela equipe e o dinheiro será muito maior que o das demais moças. Ou seja, sim, Andréa Sorvetão estará na série, mas levará uma bolada mais robusta pela sua participação.

Vale lembrar que, inicialmente, as paquitas não receberiam nenhum valor pela participação.

Gravação do Altas Horas com Xuxa e paquitas termina em confusão

Na última terça-feira (23/7), aconteceu a gravação do programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman, em homenagem às ex-paquitas e Xuxa Meneghel. A coluna Fábia Oliveira descobriu que a noite de muita alegria terminou em confusão.

Isso porque, segundo fontes, após a gravação, a Globo manteve a plateia presa no estúdio, sem água e sem alimentação. Apesar dos pedidos de liberação, a equipe da emissora não quis liberar o pessoal para ir embora e não justificou a permanência deles no espaço.

A coluna teve acesso a um vídeo que mostra diversos fãs pedindo aos seguranças que eles possam sair. Muitos chegam a dizer que vão perder suas passagens, já que têm hora para embarcar de volta às suas casas. E aconteceu! De acordo com fontes, alguns presentes perderam ônibus e voos, devido ao atraso na saída.

A coluna procurou a assessoria de imprensa da Globo, que emitiu uma nota à respeito da situação:

“A Globo segue rigorosos protocolos de segurança a fim de evitar qualquer acidente com sua plateia e convidados. Nesta terça (23), durante o especial do ‘Altas Horas’ com as Paquitas e Xuxa, no fim da gravação, a segurança precisou organizar o fluxo da saída para evitar qualquer intercorrência. Não houve atraso no planejamento. Sobre alimentação e água, assim como é feito em todas as gravações com plateia, foi oferecido um lanche completo e bebida no local”, dizia o texto.

Para gravarem o programa, 14 ex-paquitas saíram do Rio de Janeiro rumo a São Paulo, de ônibus. A atração fará uma homenagem às moças, como uma espécie de esquenta para o documentário Para Sempre Paquita, que será lançamento ainda este ano no Globoplay.