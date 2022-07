Corpo de acreana é encontrado com golpes de faca no pescoço; criança de 4 anos estava com ela

Tamires Barbosa Rodrigues, de 32 anos, foi morta a golpes de faca na manhã desta quarta-feira (6), na Rua Vicente Carneiro, Bairro Manchete, no município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o corpo de Tamires foi encontrada por vizinhos, que viram ela caída ao lado da própria residência, com um corte profundo no pescoço. Rapidamente as pessoas ligaram para o Copom e acionaram a Polícia Militar, que recebeu a denúncia e foi até o local indicado, e confirmou a veracidade da informação.

Os PMs ainda chegaram a entrar na casa da vítima e encontraram uma criança de 4 anos dormindo em uma cama. O Conselho Tutelar foi acionado e a criança foi entregue a uma conselheira. A criança foi repassada ao pai dela, que também foi a casa da ex-companheira ver o que havia acontecido no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, que só atestou morte de Tamires.

Os militares isolaram a área para os trabalhos da perícia e o corpo da vítima foi encaminhado a sede do Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos.

A motivação do crime é desconhecida pela polícia. O caso será investigado por agentes da Polícia Civil de Plácido de Castro.