Cristiano Ronaldo aplicou botox para aumentar o pênis, diz jornal

Segundo o periódico, Ronaldo começou as aplicações há alguns meses em uma clínica de estética na Europa. Ele, inclusive, usou o método na pele do rosto, mas decidiu dar um passo a mais com a substância.

O botox na área do pênis consegue modificar de 1 a 2,5 centímetros da estrutura íntima e tem duração de 18 a 24 meses. De acordo com o La Razón, o jogador tem “obsessão” por sua aparência.

Além do botox no rosto e no pênis, o jogador do Maschester United já passou por procedimentos como rinoplastia, lipoaspiração HD, cirurgia maxilofacial, mudança na posição das sobrancelhas com substâncias químicas, e mais.

O jornal procurou Cristiano Ronaldo, mas ele não se pronunciou sobre o tema.