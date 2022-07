Dado e Wanessa são vistos juntos pela primeira vez após reconciliação

“Quando eles saem por lá, eles pedem para as pessoas não fazerem fotos. Ele está de muletas porque ele machucou um osso, chamado ísquio, no bumbum. Ele está com dificuldade para andar. Eles estavam acompanhados de dois cachorros, no momento do flagra. Ele estava entrando em um pet shop”, disse Fabíola Reipert durante a exibição do Hora da Venenosa.

Conforme a coluna LeoDias anunciou com exclusividade, Dado e Wanessa voltaram após anos separados. Os dois viveram um romance nos anos 2000 e a relação entre eles passou por períodos muito turbulentos, incluindo flagras de comportamentos agressivos por parte de Dado. A cantora foi casada com Marcus Buaiz por 17 anos e teve dois filhos com o empresário. Segundo fontes desta coluna, o matrimônio chegou ao fim devido ao desgaste do casal e ao comportamento controlador por parte de Marcos.