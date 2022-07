Daniella Perez fez sozinha e em silêncio última cena antes de ser morta

Por volta de 20h30 de 28 de dezembro de 1992, Daniella Perez gravou sua última cena do roteiro daquele dia para a novela ‘De Corpo e Alma’. Seria também a derradeira de sua vida.

Na pele da personagem Yasmin, ela desce as escadas do sobrado da família, para no último degrau e se apoia no corrimão. Nenhuma palavra, muitas emoções. Um olhar triste e apreensivo.

A planilha da portaria da produtora Tycoon, na Barra da Tjuca, zona oeste do Rio, onde a novela era gravada, mostra que a atriz foi embora com seu carro, um Escort, às 21h10.

Pouco depois, ela seria encontrada morta em um matagal próximo dali. Seu corpo tinha 18 punhaladas. O colega de elenco Guilherme de Pádua e a então mulher dele, Paula Thomaz, foram condenados a 19 e 18 anos de prisão, respectivamente.

Quase 30 anos depois, o caso voltou a gerar manchetes com a estreia da série documental ‘Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez’, na HBO Max.

A atriz vivia um momento especial na vida pessoal e na carreira. Estava feliz no casamento com o ator Raul Gazolla. Na TV, atingia o auge da popularidade.

Aquela era sua quarta novela. Já havia feito ‘Kananga do Japão’, na Manchete, e ‘Barriga de Aluguel’ e ‘O Dono do Mundo’, na Globo. Apontada como uma revelação com futuro brilhante, passou a ser chamada de ‘nova namoradinha do Brasil’.

Três dias antes de sua morte, Daniella havia comovido inúmeros telespectadores ao surgir como Virgem Maria em uma encenação no especial do cantor Roberto Carlos.

Em ‘De Corpo e Alma’, as cenas de Yasmin continuaram no ar até 16 de janeiro de 1993. A saída da personagem foi explicada com uma viagem de estudos ao exterior. Uma dublê gravou a cena de despedida no aeroporto.

Todas as cenas de Guilherme de Pádua interpretando o cobrador de ônibus Bira, apaixonado por Yasmin, foram cortadas, sem explicação para o sumiço dele na trama. A novela terminou em 5 de março, com 185 capítulos.

Apesar de ter sido um sucesso de audiência (média de 52 pontos), ‘De Corpo e Alma’ nunca foi reprisada em respeito à memória de Daniella Perez e por consideração à sua mãe, a autora da novela, Gloria Perez.