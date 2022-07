Denise Rocha surge na janela de forma inusitada

Com mais de um milhão de seguidores, Denise Rocha, também conhecida como Furacão da CPI, mostrou aos fãs que o tempo passa e sua beleza continua firme e forte. Há poucos dias, ela divulgou uma foto na sacada do hotel, e rendeu muitos elogios.

No registro, a famosa surge com as mãos para o alto, usando uma peça bem justinha que evidenciou toda a sua boa forma. Com um olhar provocante, ela atraiu muitos elogios.

“Uau, eu fico cada vez mais apaixonado, gatinha demais”, confessou um marmanjo. “Coisa mais linda”, desejou o segundo. “Linda em todos os detalhes, amo demais”, pontuou o último.

“Não é que eu me cobre, mas a gente que trabalha com imagem tem que se cuidar, as empresas pedem. Antes eu tinha uma imagem de advogada. E agora está mais de acordo com o que as marcas pedem para campanhas. Também não deixei de advogar porque amo meu trabalho. Só não atrelo isso ao Instagram Cuido da alimentação com nutricionista e faço acompanhamento com endocrinologista há mais de dez anos”, revelou ela.

“Passei a não gostar porque dei uma exagerada. Conheci uma biomédica e ela fez diversos procedimentos para deixar minha expressão mais feminina, suave. Não pretendo fazer mais, só se eventualmente precisar de uma manutenção”, contou.

Não foi de uma vez

Em uma outra parte da entrevista, Denise contou que preferiu ficar mais longe da mídia, desde a saída de A Fazenda, onde se tornou vice-campeã, em 2013. Segundo ela, a imprensa sempre lhe abordava de forma sensacionalista, o que a incomodava muito.

Dando sequência, a artista destacou que não deseja mais fazer harmonização facial e preenchimento labial. Ela admitiu ter exagerado na escolha radical.

Mudou

Nos últimos meses, Denise Rocha virou alvo de muitos comentários nas redes sociais, ao surgir em fotos mais antigas, da época de A Fazenda 6, e receber muitas comparações com a antiga aparência. Ao Jornal Extra, ela explicou o motivo das mudanças.