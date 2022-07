Dentista sofre infarto e morre durante partida de futebol com os filhos

Ao g1, Frontino Cardoso Lopes, irmão da vítima, relatou que os dois filhos de Ricardo, de 16 e 19 anos, estavam jogando bola com o pai no momento do acidente.

Ricardo Lopes era graduado como cirurgião-dentista pela Universidade do Oeste Paulista Unoeste (1995), especialista em Ortopedia Funcional dos Maxilares pela Unoeste (1996), Cefalometria e Diagnóstico em Ortodontia pela Unoeste (1996), e também em Ortodontia e Ortopedia Facial.

Ricardo também era presidente da Associação Brasileira de Ortodontia de Mato Grosso do Sul (ABOR-MS). Equipes do Corpo de Bombeiros Militar realizaram manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar durante 45 minutos. Contudo, a morte do homem foi confirmada ainda no local.

O velório está acontecendo no Cemitério Parque das Primaveras, localizado na avenida senador Filinto Müler, 2211 – Jardim Parati, em Campo Grande. O sepultamento será às 14h.

Homenagens

Ricardo deixou dois filhos, uma esposa e inúmeros amigos. Nas redes sociais amigos postaram homenagens ao dentista. “Perdemos um grande amigo, um grande pai, excelente ortodontista. Deus abençoe sua família querida”, disse um amigo.