Depois de passar por ‘inferno astral’ Gladson alinha chakras e começa a viver fase zen na caminhada pela reeleição

Chakras alinhados

Se lá no início das discussões para as eleições deste ano, o palanque de Gladson (PP) era o mais confuso, hoje a situação está bem mais tranquila. O governador, que já teve cinco pré-candidatos ao Senado na sua base, uma infinita lista de vices, ameaçou mudar de partido (duas vezes em um mesmo dia) e depois se envolveu em uma briga pelo comando do seu partido, finalmente alinhou os chakras e começa a viver uma fase zen na sua pré-campanha.

Vice

A situação do vice está 99% definida. Marcia Bittar (PL) é o nome escolhido pelo governador e por um grupo de partidos aliados para a vaga. Só uma reviravolta muito grande tira a vaga da professora.

Senado

Para o Senado, depois de muitas idas e vindas, a senadora Mailza (PP) deve mesmo ser a escolhida oficial do grupo de Gladson para fazer a dobradinha com o governador.

Senado 2

Apesar da sinalização para a escolha um candidato ‘oficial’ ao Senado na chapa do governador, a decisão do TSE de que um candidato ao Governo pode ter mais de um candidato ao Senado, também foi um alívio pra Gladson. Dessa forma, o deputado federal Alan Rick (UB) deve seguir com seus planos de concorrer ao Senado pela órbita da base governista. Duas candidaturas do mesmo grupo disputando uma única vaga.

Longo caminho

Mas para chegar até aqui, foram muitos encontros e desencontros. Até o aliado mais importante do governador, o senador licenciado Marcio Bittar (UB) chegou a cogitar um rompimento com Gladson. Situação resolvida, é hora de botar o bonde pra andar. Ontem, em evento do PL, a sintonia dos aliados era fina. Discurso em uníssono. Hoje é a vez do Progressistas fazer seu encontro. Por lá, a tendência é que o clima permaneça o mesmo, mostrar que a turma da linha de frente está alinhada.

Convenção

A convenção partidária do Progressistas está marcada para ocorrer no dia 2 de agosto. Até lá, alguma coisa pode mudar, mas tudo indica que não e o trio formado por Gladson, Marcia e Mailza deve ser oficializado como o oficial na disputa majoritária.

Recomendação

O Ministério Público de Contas do Acre publicou, na semana passada, uma recomendação em que pede para que os gestores públicos tenham atenção nas contratações de bandas e shows, para não “gerar desequilíbrio da gestão pública”. A recomendação alerta para o “contexto atual de severa crise econômica e sanitária em detrimento da oferta de serviços públicos essenciais, tais como os de saúde, educação e saneamento”.

Brasil da Esperança

A federação partidária que reúne PT, PCdoB e PV, Brasil da Esperança, finalmente definiu como ficará a direção do bloco aqui no Acre. Em uma reunião na última terça-feira (12) uma comissão provisória foi criada e terá o PT na presidência, com o professor Manoel Lima, o PV na vice-presidência, com Shirley Torres, e o PCdoB na secretaria-geral, com o médido Eduardo Farias.

Data limite

O bloco de partidos progressistas também definiu a data da convenção do grupo: 30 de julho. O evento será realizado na sede do PT, em Rio Branco. Na ocasião, serão apresentadas as chapas de federal e estadual da federação e poderá dar um indicativo de como ficará a chapa majoritária, já que o ex-senador Jorge Viana (PT) ainda não informou oficialmente se vem para o Senado ou Governo.

PEC

A ‘PEC da Bondade’, como a base governista costuma chamar, ou ‘PEC Kamikase’, apelido dado pela oposição, foi aprovada ontem pelos deputados deputados federais e vai permitir que o Governo Federal aumente o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 e o valor do vale-gás para R$ 120 a cada 2 meses, entre outras coisas. Todos os deputados federais acreanos votaram pela aprovação da PEC, com exceção de Jéssica Sales (MDB), que continua tratando da saúde e estava ausente da votação.

9 de agosto

Essa é a data que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), disse que os novos benefícios sociais aprovados ontem na Câmara Federal devem ser pagos. A expectativa é que o texto seja promulgado em sessão do Congresso Nacional ainda nesta semana.

Tudo planejado

A equipe de comunicação do ex-presidente e pré-candidato à Presidência, Lula (PT), já tem tudo planejado quando o assunto é a propaganda eleitoral. A expectativa é que o petista grave todas às segundas e terças, para conciliar as filmagens com suas viagens pelo país. Segundo o calendário do TSE, a propaganda eleitoral começa em 26 de agosto e vai até 29 de setembro.

Efeito Anitta

A declaração da popstar brasileira Anitta, de que irá apoiar o ex-presidente Lula na corrida pelo Palácio do Planalto tem rendido uma onda de dividendos. Nas redes sociais, é só o que se fala. Na ‘vida real’ o apoio também está gerando frutos. Lula, que não é besta, já capitalizou o apoio. Em um evento do PT ontem em Brasília o ex-presidente comemorou o apoio e disse que iria “aprender um rebolado” para comemorar o apoio da celebridade.