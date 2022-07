Desafio: será que você é capaz de encontrar o rato nessa imagem?

Será que você é capaz de encontrar o rato nessa imagem? Esse desafio de ilusão de ótica vem causando diversas discussões nas redes sociais, onde as pessoas passaram a competir sobre quem consegue resolvê-lo primeiro. Criado pelo artista húngaro Gergely Dudás, essa ilustração, chamada de “Busca e Descoberta”, apresenta um labirinto de cogumelos coloridos com um rato escondido entre eles.

Na internet é possível encontrar algumas pessoas reclamando o quão difícil pode ser encontrar o animal, especialmente por quem não possui muitas habilidades de observação. Segundo especialistas, esse tipo de imagem pode nos ajudar até mesmo a compreender um pouco mais do cérebro. Inclusive, é possível entender como a percepção pode influenciar nesse processo.

Ademais, cientistas e psicólogos apontam que elas podem nos ajudar a enxergar características sobre a nossa personalidade e alguns pontos do nosso subconsciente. Portanto, não há motivos para não procurar pela resposta, não é mesmo? Mas caso você não consiga encontrá-la, não se preocupe! Nós te mostraremos o caminho.

Resposta para o desafio

Se você já passou bastante tempo lutando contra a ilusão, talvez seja a hora de conseguir uma ajudinha. Afinal, é uma ilustração bem bonita e realmente pode te distrair um pouco. Para começar, uma boa dica é focar sua atenção no lado esquerdo da imagem. E aí, conseguiu encontrar algo? Na metade do caminho, é possível observar as orelhas e os olhos do ratinho branco saindo atrás de um cogumelo laranja.