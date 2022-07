Devendo R$ 300 mil em pensão, André Gonçalves entra para a política

André Gonçalves anunciou, na última terça-feira (5/7), que vai se aventurar na política. O ator se filiou ao Partido Verde (PV) e anunciou a sua pré-candidatura a deputado estadual pelo Rio de Janeiro.

“Hoje (5/7) me torno pré-candidato para deputado estadual no Rio pelo PV”, pontuou Gonçalves.

Vale lembrar que, no ano passado, Manuela Seiblitz, de 22 anos, e Valentina Benini, de 19, filhas do ator, revelaram que não recebiam pensão alimentícia de André Gonçalves há anos.

A dívida com Valentina já passou da casa do R$ 350 mil. Em entrevista ao jornal O Globo, ele revelou que tentou um empréstimo de R$ 450 mil, mas foi negado. Winits teria oferecido ajuda, mas ele afirma ter recusado. O ator teve sua prisão domiciliar decretada em novembro pela Justiça de Santa Catarina e utiliza tornozeleira eletrônica em sua casa no Rio de Janeiro.