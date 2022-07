Dez servidores da Saúde no AC são afastados para concorrer às eleições; veja a lista

Dez servidores da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), tiveram seus pedidos de afastamento para atividade política concedidos e publicados no Diário Oficial do Acre desta quarta-feira (20).

Todas as portarias são datadas do dia 2 de julho, data limite para o afastamento sem comprometer a candidatura do servido público público, que deve ser licenciado três meses antes do pleito.

Todos os licenciados tem assegurada a remuneração, tendo em vista sua pretensão de candidatura nas eleições de 2022.

Veja quem são os servidores:

GELMIRES DE SOUZA LIMA, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade;

RAIMUNDO CORREIA DA COSTA, ocupante do cargo de Agente Administrativo;

JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, ocupante do cargo de Enfermeiro;

LUCIO BRASIL COELHO, ocupante do cargo de Odontólogo;

SORAIA RAMALHO DO NASCIMENTO, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos;

THOR OLIVEIRA DANTAS, ocupante do cargo de Médico Infectologista;

GEORGIA CRISTINA HERNANDEZ MICHELETTI, ocupante do cargo de Médico;

MARCELO AUGUSTO ALVES PIMENTA, ocupante do cargo de Médico;

EDSON BRAGA RODRIGUES, ocupante do cargo de Médico Clínico Geral;

LEILA MARIA HOLANDA DA CONCEIÇÃO, ocupante do cargo de Técnico em Educação,