Dia do Amigo: 10 famosos que são inseparáveis

O Dia do Amigo é celebrado no Brasil em 20 de julho, com o intuito de exaltar os vínculos afetivos e de cumplicidade entre as pessoas.

Muitas amizades no meio artístico surgiram devido ao trabalho, e se mostraram fortes e sinceras mesmo com o passar do tempo e a correria do dia a dia.

Para comemorar a data especial, preparamos uma lista de alguns artistas que são grandes amigos e que não se separaram por nada. Confira:

Sandy e FernandaRodrigues

A cantora Sandy atuou ao lado da atriz Fernanda Rodrigues na novela “Estrela Guia”, 2001. No folhetim, as personagens delas eram melhores amigas, e a boa relação foi levada para a vida real. Fernanda foi madrinha no casamento de Sandy e Lucas Lima.

Dan Ferreira e Danilo Mesquita

Os atores Dan Ferreira e Danilo Mesquita se conheceram em 2009, e desde então se tornaram grandes amigos. Em 2018, os dois tiveram a oportunidade de trabalharem juntos na novela “Segundo Sol”, da TV.

Bruna Marquezine e Sasha Meneghel

A atriz Bruna Marquezine e Sasha Meneghel são amigas desde a infância, e mesmo tendo estilo de vida diferente, elas sempre são um jeito de passarem um tempo juntas. Enquanto estava morando nos Estados Unidos para estudar, a filha de Xuxa Meneghel chegou a receber a visita da amiga.

Lázaro Ramos e Wagner Moura

Os atores Lázaro Ramos e Wagner Moura ficaram amigos antes de se tornarem famosos. Os dois se conheceram em Salvador e depois foram juntos para o Rio de Janeiro. Além de já terem trabalhados juntos, Lázaro é padrinho de Bem, o filho mais velho de Wagner e Sandra Delgado.

Luma Costa e Marina Ruy Barbosa

As atrizes Luma Costa e Marina Ruy Barbosa atuaram juntos na novela “Começar de Novo”, em 2004, na TV Globo, e ficaram grandes amigas. Marina é madrinha do filho caçula de Luma, Eduardo.

Roberto Carlos e Erasmo

Os cantores Roberto Carlos e Eramos são amigos há décadas, e para celebrar a linda amizade que eles construíram ao longo dos anos, além das diversas parcerias de sucesso, eles compuseram juntos a música “Amigos”.

Aretha Oliveira e Fernanda Souza

As atrizes Aretha Oliveira e Fernanda Souza atuaram juntas na novela infantil “Chiquititas’, em 1997, no SBT, mas já se conheciam desde o início dos anos 90, quando realizavam trabalhos publicitários. Assim como suas personagens no folhetim, elas se tornaram grandes amigas na vida real, e sempre que podem dão um jeito de se encontrar para matar a saudade. Além disso, Aretha e Fernanda já foram juntas para a Argentina, e visitaram os lugares em que foram gravados a primeira versão da novela.

Caio Castro e Giovanna Lancellotti

Caio e Giovanna se tornaram grandes amigos, tanto que o ator deu um carro para a artista quando ela completou 21 anos. Além de já terem curtido muitas festas e carnavais juntos, os atores assistiram a um dos jogos da Seleção Brasileira em 2018, na Copa do Mundo na Rússia. Eles também eternizaram a amizade com uma tatuagem.

Jesuíta Barbosa e Silvero Pereira

Os atores Jesuíta Barbosa e Silvero Pereira atuam juntos na novela “Pantanal”, da TV Globo, interpretando Jove e Zaquiel, respectivamente, mas se conhecem há mais de 10 anos, quando contracenaram pela primeira vez.

Bruno Gagliasso e Fernanda Paes Leme

Os atores Bruno Gagliasso e Fernanda Paes Leme são amigos de longa data. Eles atuaram juntos na novela “América”, da TV Globo, em 2005, e construíram uma forte amizade. A relação dos dois chegou a ficar estremecida quando o ator começou a se relacionar com Giovanna Ewbank, mas depois tudo se resolveu e Fernanda também se aproximou da apresentadora. A atriz, vale lembrar, é madrinha de Bless, o segundo filho do casal.