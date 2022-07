Divulgado resultado de exame de menina com suspeita de sarampo no Acre; confira

O caso de suspeita de sarampo em uma criança de 4 anos que reside em Assis Brasil, teve desdobramento.

Em nota divulgada pela Secretaria de Saúde do Acre, nesta terça-feira (11), foi informado que a hipótese de sarampo foi descartada.

Com esquema vacinal completo, a menina apresentou sintomas semelhantes à doença e foi internada no Hospital Geral de Brasileia e depois no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), para que fossem realizados os primeiros exames e o acompanhamento necessário.

“A contraprova do exame foi realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O exame de RT-PCR, de secreção orofaringe e nasofaringe, e também o de urina resultaram não reagentes”, diz nota.

O Acre não apresenta circulação endêmica do vírus do sarampo desde o ano 2000.