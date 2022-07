Domingo será quente e com muito sol, diz Friale; Estação Espacial Internacional passará sobre o Acre

De acordo com o pesquisador Davi Friale, neste domingo (10) o tempo será quente e seco, com muito sol, em todo o Acre. Pode chover rápido em alguns pontos do Acre.

Leste e sul do Acre (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): tempo quente, com sol e nuvens. Pode chover fraco e rápido em alguns pontos isolados. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção norte, com variações de noroeste e de nordeste.

Centro e oeste acreano (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): tempo quente, com sol e nuvens. Pode chover em alguns pontos, inclusive, com trovoadas. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção norte, com variações de noroeste e de nordeste.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC.

VEJA A ESTAÇÃO ESPACIAL CRUZANDO O CÉU NESTE DOMINGO

Neste domingo, dia 10 de junho, a partir das 18h20min, a Estação Espacial Internacional estará passando sobre Rio Branco e vários outros municípios. Confira sua trajetória no mapa e horários, acessando “Fim de semana quente, com muito sol“. Neste domingo, às 15h, publicaremos mais informações sobre a passagem desta estação espacial.