Durante preparativos para Expoacre, parque se tornou um canteiro de obras e emprego

A pouco menos de 30 dias para a abertura da maior festa de agronegócios do Acre, as dependências do Parque de Exposições, em Rio Branco, vêm ganhando forma e se estruturando para gerar negócios e renda.

O secretário de Estado de Empreendedorismo e Turismo, Márcio Pereira, visitou as dependências do parque nesta quarta-feira, 6, para acompanhar o processo de construção dos espaços destinados aos expositores, parceiros e visitantes da feira.

“Verificamos como está ficando o ambiente que vai abrigar os expositores com venda de produtos, alimentos e serviços. O local se tornou um verdadeiro campo de obras, em que a proposta da feira atende os interesses das pessoas, que, além de curtir as noites de festa, ainda têm a oportunidade de arrumar emprego e promover o Acre nas áreas de gastronomia, artesanato, negócios e diversão. Para a Expoacre 2022, estimamos uma movimentação financeira de R$ 100 milhões, com a geração de cinco mil empregos diretos e indiretos”, disse o secretário.

Durante as nove noites, as pessoas que visitarem o parque poderão conferir os espaços para negócios e lazer com novos formatos, sempre valorizando as características do estado e da miscigenação de povos que formam a população acreana.