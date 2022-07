Eleições 2022: Gehlen Diniz confirma pré-candidatura a deputado federal

O ex-líder do Governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Gehlen Diniz (PP), confirmou nesta quarta-feira (20), que é pré-candidato a deputado federal nas eleições deste ano. Nos últimos dias, algumas tratativas foram feitas já que, até então, Gehlen pretendia concorrer à reeleição de deputado estadual.

Tido como um parlamentar firme em suas ações, Gehlen Diniz que é natural da cidade de Sena Madureira, nascido nas cabeceiras do rio Iaco, está exercendo seu segundo mandato de deputado estadual. Nas eleições de 2018, ele obteve 8.479 votos.

Na Aleac, apresentou vários projetos no decorrer do mandato. Uma das PECs de sua autoria, acaba com o pagamento de pensão para ex-governadores.

Sena Madureira, de acordo com o TRE, é considerado o terceiro maior colégio eleitoral do Acre, mesmo assim, ao longo de seus 117 anos de fundação, nunca elegeu um deputado federal.

Gehlen Diniz tem sua base eleitoral em Sena Madureira, entretanto, também vem consolidando seu nome em diversos municípios do Acre.