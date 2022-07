Eliana revela quando perdeu a virgindade e incentiva masturbação

Conhecida pelo seu ótimo desempenho em frente às câmeras, Eliana comanda os domingos do SBT desde 2009. Antes disso, a loira foi uma das estrelas da Record TV, onde, inclusive, fez a sua transição do público infantil para o adulto. Sempre discreta quanto à sua vida pessoal, Eliana acabou se sentindo confortável durante entrevista para Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme no Quem Pode, Pod nessa terça-feira (26/7).

A loira fez questão de responder perguntas indiscretas, dando respostas com muito bom humor. Durante a entrevista, ela participou de uma brincadeira em que deveria responder perguntas das atrizes apenas com as mãos.

Giovanna iniciou a dinâmica com uma dúvida sobre virgindade. “Eliana, responda com sinceridade: com quantos anos foi a sua primeira vez?”.

“18, na real”, respondeu a apresentadora. “Meio tarde, né? Se a gente soubesse… meu Deus do céu, mas está bom”, acrescentou a famosa. “Mas por que na real?”, perguntou Ewbank. “Ah, porque já tinham rolado preliminares, claro. Mas foi só com essa idade que rolou mesmo”, explicou a apresentadora.

“Antes era só com os dedinhos”, disse Fernanda. “Vou te contar uma coisa. É maravilhoso se tocar. E [as mulheres] têm que fazer isso”, disparou a estrela do SBT.

