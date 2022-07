Em Brasileia, ação policial integrada apreende arsenal; dois foram presos em flagrante 

Ação integrada (Grupo Especial de Fronteira – Gefron, Polícia Civil e Polícia Penal), realizada no Ramal 59, zona rural de Brasileia, nesta segunda-feira, 18, resultou na prisão em flagrante de dois homens e na apreensão de duas pistolas (9mm), um revólver, calibre 22, uma espingarda, calibre 12, cano duplo, três rifles (22) e uma espingarda, calibre 32, além de porções de cocaína e munições.

De acordo com a equipe que efetuou as prisões, a ação se deu a partir de investigação da Polícia Civil, em Brasileia, numa parceria com o serviço de monitoramento da Polícia Penal, após denúncias de trocas de tiros e diversos relatos de crimes na localidade, em datas anteriores.

No sentido de combater o crime organizado na zona rural de Brasileia, “o Gefron e as demais forças diligenciaram e lograram êxito na apreensão de todo esse material ilícito, uma vez que as armas não possuíam registros e nem numeração de identificação, sendo lavrado o flagrante”, apontou a guarnição.