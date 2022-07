Em Sena Madureira, mais de 500 mesários serão convocados para as eleições 2022

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE), está com as inscrições abertas para quem deseja atuar com mesário nas Eleições deste ano cujo primeiro turno de votação ocorrerá no dia 2 de outubro.

Somente em Sena Madureira, a justiça eleitoral precisa de 505 mesários para atuarem nas seções que se dividem entre as zonas urbana e rural.

De acordo com Beatriz Pacífico, chefe do Fórum Eleitoral da 3ª zona, com sede em Sena Madureira, além de contribuir com o processo democrático, o mesário ainda terá algumas vantagens como forma de estímulo à sua participação direta no pleito. Neste ano, haverá um auxílio alimentação de 90 reais para cada mesário. “Além disso, o servidor público a cada dia trabalhado tem o dobro de folga, serve também para ter isenção nas inscrições de concurso, entre outras vantagens. Com isso, estamos fazendo esse chamamento aos moradores de Sena Madureira”, frisou.

As inscrições se encerram no final deste mês e podem ser feitas por meio do site do TRE. Quem encontrar dificuldades nesse sentido, deve se dirigir à sede do Fórum eleitoral, situado na Rua Cunha Vasconcelos, ao lado do fórum Desembargador Vieira Ferreira.

Após o cadastramento de todos, a justiça eleitoral ofertará o treinamento completo para que não haja nenhum embaraço no dia da votação.

Salienta-se que em 2022, a votação no Estado do Acre começará às 6 horas da manhã e terminará às 15 horas.