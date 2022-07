Em Tarauacá, Deracre e prefeitura continuam trabalhos no Ramal Rio Pardo

Nesta semana, o Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), executa serviços de melhorias no Ramal Rio Pardo, em Tarauacá. A ação conta com a utilização de uma patrol, uma motoniveladora, uma retroescavadeira, um caminhão basculante trucado e um caminhão carga de apoio.

Além de garantir a trafegabilidade do local, a prefeitura e o Estado trabalham para levar a implantação do Programa Luz para Todos. No ramal, têm sido realizados serviços de saídas d’água, retirada de pontos críticos, limpeza e estabilização.

As equipes continuam executando obras de melhorias e conservação das estradas vicinais do município.

As intervenções nos ramais são realizadas pelo Deracre e visam garantir o acesso dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado.