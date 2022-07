Em um único dia, Sena Madureira registra mais de 100 novos casos de covid

Dados extraídos do boletim epidemiológico desta segunda-feira (25) indicam que os casos de covid-19 continuam sendo registrados de maneira significativa em Sena Madureira. Para se ter uma ideia, em apenas 24 horas foram confirmados 103 casos da doença.

Na rede pública de saúde há dois locais específicos onde os moradores realizam a testagem: Hospital João Câncio Fernandes e a unidade Carlos Afonso Vieira de Araújo. Diariamente, dezenas de pessoas procuram atendimentos apresentando sintomas da covid.

Apesar do aumento exponencial nos casos confirmados, não há nenhum morador internado no Hospital de Sena. “A gente recomenda que os moradores continuem adotando todos os cuidados necessários: uso de máscaras, higienização das mãos, dentre outros”, comentou o Dr. Rodrigo Bortolan, representante da Vigilância Sanitária Municipal.

Por outro lado, em todas as unidades de saúde há doses da vacina contra a covid-19. 1ª, 2ª, 3ª e até mesmo a 4ª dose. Agora, moradores com 30 anos de idade em diante já podem tomar a 4ª dose do imunizante em Sena Madureira.