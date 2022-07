“Era virgem e está traumatizada”: polícia dá detalhes sobre estupro de namorada do filho de diácono no AC

Um diácono de uma igreja evangélica em Sena Madureira, foi preso nesta quarta-feira (20), acusado de ser o estuprador de uma jovem de apenas 15 anos. A vítima passou por exame de conjunção carnal que comprovou lesão.

O homem, de 41 anos, é pai do namorado da vítima. O crime chocou não apenas Sena Madureira, mas todo o Acre. Os detalhes de como tudo ocorreu, no dia 10 de julho, foi revelado ao ContilNet pelo delegado Leonardo Meyohas, à frente das investigações.

As investigações apontam que no dia do crime, o suspeito, utilizando um carro pegou a vítima em casa para levar até sua residência onde costumeiramente ela frequentava por namorar com o seu filho, porém, acabou mudando o trajeto e a levou para um local ermo que fica nas proximidades do Instituto Federal do Acre. Depois de passar um período de duas horas, ele levou a menina de volta para casa e a mãe não desconfiou por causa do tempo e acreditou que ela estava na casa do namorado.

“Chegando lá, levou a adolescente para o banco de trás e começou a beijá-la. Em ato contínuo, tirou a roupa da mesma e, inicialmente, introduziu o dedo em sua vagina. Não satisfeito, manteve relação sexual com a adolescente e só parou porque ela reclamou que estava doendo muito. A vítima alega que era virgem”.

A família só soube do que aconteceu dias depois quando a adolescente contou o ocorrido para a irmã, que contou para a mãe e então fizeram o boletim de ocorrência.

Segundo a família, que denunciou o diácono, a adolescente está muito abalada e não quer ir mais para a escola.