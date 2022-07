Escrito e dirigido por Sérgio de Carvalho, filme acreano está no Festival de Gramado

O longa-mentragem “Noites Alienígenas”, primeiro longa-metragem de ficção da produtora acreana Saci Filmes, com Co-produção da ComDominío Filmes, dirigido pelo cineasta e escritor Sérgio de Carvalho, foi uma das sete produções selecionado para a Mostra Competitiva, entre as mais de 1 mil títulos inscritos, para a 50º Festival de Gramado, o maior evento do gênero no Brasil. Os números indicam que, apesar da falta de incentivos e crise do setor, os produtores seguem resistindo.

*** Os filmes serão exibidos presencialmente em Gramado, entre os dias 12 e 19 de agosto, no Palácio dos Festivais, que volta a receber realizadores, elenco e público neste ano após dois anos em formato remoto. Na noite de 20 de agosto, serão revelados os vencedores.

*** Este ano “Noites Alienígenas” foi selecionado para ser exibido no Festival de Cinema de Gotemburgo, na Suécia. É sucesso!

Na telona

O filme “Thor: Amor e Trovão” estreia no Cine Araújo, no Via Verde Shopping. Divertido capaz de honrar a longa jornada de Thor, o longa brilha quando os protagonistas Chris Hemsworth (Thor), Natalie Portman (Poderosa Thor) e Tessa Thompson (Valquíria) estão juntos em tela, ainda mais quando eles interagem com criaturas bizarras e cenários coloridos e vibrantes.

***Além dos filmes que estão em cartaz, Elvis tem pré-estreia marcada para a próxima quarta-feira, dia 13 de julho. O filme é uma biografia do cantor, desde sua ascensão ao estrelato. Quem é fã do rei do Rock ou gosta de filmes biográficos, Elvis é uma boa opção. As compras de ingressos podem ser feitas na bilheteria do Cine Araújo, nos canais de autoatendimento próximos ao cinema e no site www.ingresso.com.

Férias: Mundo Encantado dos Unicórnios

O evento “Férias: Mundo Encantado dos Unicórnios” chega ao Via Verde Shopping nesta sexta-feira, 8, e vai até o próximo domingo, 17. Serão dez dias de diversão para a criançada, com oficinas de artes, pintura facial e contação de histórias.

***As ações gratuitas ocorrem ao lado da loja Marisa. As inscrições podem ser feitas por intermédio do link: https://oferta.viaverdeshopping.com.br/unicornios e as atividades serão realizadas das 16h30 às 19h. Para quem puder contribuir, 1kg de alimento não perecível pode ser entregue no início da atividade.

***Para quem deseja ter uma experiência a mais, há também a opção de participar do evento pago que ocorrerá na Praça de Alimentação.

Daqui onde estou dá para ver o Brasil

O Centro de Antropologia do Teatro e Antropofagia do Cinema (Catac), em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac) apresentou nesta sexta-feira, 8, às 18h30, no Teatro Universitário, o documentário “Daqui onde estou dá para ver o Brasil”, que conta a história de 20 anos de fundação do coletivo.

***O filme é uma produção independente lançado graças ao apoio de 102 apoiadores de 15 estados brasileiros por meio de financiamento coletivo em campanha de arrecadação realizado no Catarse, e apresenta, com imagens, documentos e depoimentos de significativas vozes acreanas e de outros estados do Brasil.

Vitória da Cultura

As derrubadas, no final desta terça-feira (05), dos vetos integrais dados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL/RJ) às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2 foram efusivamente celebradas pelo setor cultural. A Lei Paulo Gustavo prevê a liberação de R$ 3,86 bilhões em apoio financeiro da União a estados, ao Distrito Federal e a municípios com o objetivo de ajudar o setor cultural a enfrentar os efeitos da pandemia.

*** Já a Lei Aldir Blanc 2 prevê o repasse anual de R$ 3 bilhões a estados e municípios para o setor cultural até 2027. A lei foi aprovada pelo Senado Federal em 23 de março, por unanimidade dos senadores votantes. Com a derrubada dos vetos o Acre vai receber 53 milhões. Cultura venceu!

Aclamada

Aplausos para procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane Araújo, foi eleita por aclamação, no último dia 30, em Vitória (ES), para a presidência da Comissão de Direitos Humanos do Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH) do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG). Coluna deseja sucesso na nova empreitada. Foto: Marcos Vicentti.

Perpétua Almeida viraliza na web

Deputada Perpétua Almeida (PCdoB/AC) viraliza na internet em razão de seu confronto na reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados que recebeu, na quarta-feira (6), o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e os comandantes das Forças Armadas: Almir Garnier Santos (Marinha), Marco Antônio Freire Gomes (Exército) e Carlos de Almeida Baptista Junior (Aeronáutica) para debater a participação dos militares nas eleições de 2022.

Carnavale

A cidade de Brasileia comemora 112 anos no dia 3 de julho e, como forma de comemorar a data, a prefeitura do município fez uma vasta programação com diversas atrações. A festa em tornou de mais um aniversário do município, o já tradicional “Carnavale” que aconteceu no último fim de semana (1 a 3/7) foi a principal atração do evento, com atrações locais Bandas locais como Sandra Melo, Luan Lima, Álamo Kário, Banda, Ferdinei Rios e as atrações nacionais, Margareth Menezes e Araketu.

*** E o público foi mesmo uma atração à parte. Centenas de foliões participaram da festança comprovando que Brasiléia tem o maior carnaval fora de época do Acre. Veja as fotos pelas lentes de James pequeno e Fernando Menezes.