Esposa de Junior Lima passa por cirurgia às pressas

A influencer Mônica Benini precisou passar por uma cirurgia na noite dessa segunda-feira (4/7). A esposa de Junior Lima contou que teve uma crise de apendicite e precisou passar pela operação rapidamente.

Mônica contou que sentiu fortes dores no abdômen e procurou atendimento médico. Agora, ela está se recuperando em casa.

“De domingo pra segunda, de madrugada, eu comecei a sentir uma queimação no meu intestino todo, parecida com queimação de azia. Ontem, de manhã, eu seguia com dores abdominais sem saber identificar muito o que estava acontecendo, foram dores que eu nunca tinha sentido”, explicou ela.

“Até então, eu fui em duas festas de criança e achei que pudesse ser alguma coisa que eu comi e me fez mal. Ontem à tarde a dor começou a aumentar. Estava até brincando com o Otto uma hora e fui tentar levantar, e não consegui caminhar direito. Eu fui tentar trocar a calça e quase desmaiei. E eu pensei: ‘tá dando algo ruim’. O Ju não estava aqui, eu liguei para ele e ele veio correndo. Eu não sou a pessoa que se automedica, e eu achei bom dar esse alerta. Eu não saio tomando medicação sem saber o que eu tenho”, completou.

Ela ainda disse que, logo que chegou ao hospital, começou a sentir dor no lado direito do abdômen:

“A gente foi direto para o pronto-socorro. Chegando lá, o médico veio me atender, fez os exames clínicos, e minha dor, nesse momento, eu comecei a sentir uma dor mais intensa do lado direito. E o médico fez os exames e ali na hora ele já matou a charada, e me mandou fazer uma tomografia. E não deu outra: eu estava com uma crise de apendicite. Eu tive que tomar anestesia geral e ontem à noite mesmo eu já entrei pra cirurgia. Foi feita uma cirurgia por vídeo, são só três furinhos que eles fazem. E saí do hospital hoje de manhã”.

“Estou achando o pós bem dolorido/incômodo. Mas vai ficar tudo bem. Repouso, caminhadas leves e comidas também leves. Vai ficar tudo bem”, finalizou a mãe de Otto, de 4 anos, e Lara, de 8 meses.