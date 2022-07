Esposa de Stênio Garcia conta que vai se mudar para a casa do irmão

Marilene Saade, a esposa de Stênio Garcia, planeja se mudar para a casa do irmão dela junto do marido. Após virar alvo de uma polêmica na última semana, por tirar o ator à força de uma entrevista, ela explicou que quer morar com outras pessoas para ter quem socorra o artista no caso de uma emergência.

“Isso que as pessoas estão falando é uma coisa grave. Ele tem 90 anos e pode passar mal, tenho 54 e também posso passar mal”, afirmou em um vídeo enviado ao Balanço Geral. Nas redes sociais, Marilene explicou que arrastou o marido para longe do repórter porque ele estava sem máscara. Ela disse que Stênio está com um quadro de hipotensão, então corre risco de morte se contrair alguma doença. Por isso, os médicos teriam proibido o ator de ficar sem máscara.

Após o ocorrido, a esposa do ator também passou a ser acusada de maus-tratos. Ela explicou que tem medo de que o ator caia ou se machuque em casa e os internautas a culpem por uma situação desse tipo. Então, quer estar com outras pessoas para não ser acusada de algo que não fez.

“Acho que a gente tem que ir para Copacabana, em um apartamento que é do irmão. Depois, meu irmão quer comprar um apartamento maior do que o que ele tem para que possamos morar juntos”, disse.

Marilene ainda contou que Stênio Garcia não quer mudar de casa, mas ela pretende conversar com as filhas do ator para todos decidirem o que é o melhor a ser feito. “Ele não quer sair, mas acho que tem que ser uma decisão da família para o bem de todos”, concluiu.

Veja abaixo o vídeo do Balanço Geral: