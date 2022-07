Esposa de Stênio Garcia pretende se mudar de casa após vídeo polêmico

Marilene Saade, esposa do ator Stênio Garcia, revelou ao programa Balanço Geral, da Record TV, que pretende deixar a casa em que mora com o marido. Ela explica que a ideia é se mudar para a residência de seu irmão junto com Stênio.

À jornalista Fabíola Reipert, da Hora da Venenosa, Marilene explicou que a ideia de morar com o irmão é ter quem os socorra no caso de alguma eventualidade: