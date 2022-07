Estado avança nas obras do Museu dos Povos Acreanos em Rio Branco

O Estado do Acre avançou nas obras de reforma e ampliação do futuro Museu dos Povos Acreanos, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), responsável pela execução da obra, e da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), que contratou o serviço e fiscaliza a ação.

Nesta quinta-feira, 21, os aparelhos de ar condicionado foram recebidos e começaram a ser instalados no espaço, onde funcionava o antigo Colégio Meta, no centro de Rio Branco.

O diretor administrativo e financeiro da Seinfra, Glauber Mappes, realizou uma vistoria no local e ressaltou que em breve o museu estará com sua estrutura concluída. “A parte estrutural em breve será finalizada, já estando na fase de acabamento e de revestimento dos forros”, frisou.

Durante a vistoria no local, o engenheiro civil e fiscal da obra, Denis Cley Amorim, informou que todo o processo de higienização e instalação dos aparelhos, como realização de ensaios e verificação de funcionamento, é acompanhado por engenheiros mecânicos. “Há todo um zelo para entregar a obra com qualidade à população acreana”, disse.

No total, o Museu dos Povos Acreanos está orçado em R$ 34 milhões. Os investimentos contam com recursos próprios do Estado, R$2,3 milhões, e do Banco Mundial.