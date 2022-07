Estudante relata tentativa de estupro por pessoa em situação de rua dentro de lotérica em Rio Branco

A estudante universitária Jarlilsa Souza, de 23 anos, relatou através das redes sociais que sofreu uma tentativa de estupro por uma pessoa em situação de rua, em Rio Branco. De acordo com a vítima, ela estava dentro de uma casa lotérica quando aconteceu a tentativa de estupro.

“Um dependente químico, que é muito conhecido aqui em Rio Branco, hoje ele tentou me atacar e intimidar dentro da Caixa Lotérica, quando eu estava sozinha. Mas para provar oque eu estou falando, vou pedir imagens das Câmeras de segurança junto com um ofício de Justiça. Um dependente químico, agressor de mulheres, assediador ou seja lá oque ele for. Não deveria estar nas ruas, se ele fez isso comigo que sou mulher, adulta. Imagina oque ele não pode fazer com uma criança menor de idade, que não consegue agir e nem se defender? Estou falando dos Estudantes fo Centro ! Eu, mesmo com medo, ainda me impus. Liguei para o 190 na hora e foi registrado uma ocorrência. Foi um choque a situação que passei”, relatou a jovem.

A estudante pediu ainda que as pessoas parem de ‘aclamar’ o suspeito. “Nunca tinha passado e não desejo isso pra ninguém. Não precisa chegar ao ato para ser considerado Estupro, basta um Tentativa forçada e intimidadora. Foi oque aconteceu comigo, porém de aclamar esse monstro. Ele não é um herói e sim um morador de Rua Dependente Químico e tarado! Mulheres, tomem cuidado”, escreveu.