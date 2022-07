Ex-BBB faz post ‘misterioso’ e levanta rumores de participação em ‘A Fazenda’

A ex-participante da décima terceira temporada do Big Brother Brasil, Aline Mattos, mais conhecida como Aline Blindada, deixou os fãs de reality shows em polvorosa na tarde desta sexta-feira (22), após publicar uma declaração dando a entender que irá participar de um novo reality show muito em breve.

Em resposta ao portal de notícias Central Reality, que perguntou à ex-BBB quando ela participaria novamente de um reality show, a carioca foi direta: “Antes que todos possam imaginar!”, seguido por um emoji de bomba. E como na internet nada passa despercebido, não demorou muito para que os internautas especulassem uma possível participação da moça na próxima temporada de A Fazenda.

“Tomara! Ela tem personalidade e carisma. Se entrar em A Fazenda 14 já sou cabresteira dela!”, comentou uma internauta que se empolgou com a possível participação da ex-BBB. Entretanto, há quem duvide que Aline realmente se referiu ao reality rural da Record TV, já que o diretor do programa sempre cobra sigilo dos participantes. “Com certeza não é A Fazenda 14, senão o Rodrigo Carelli já tira da lista por ter comentado antes da hora”.

A passagem de Aline Mattos pelo Big Brother Brasil 13 foi rápida, mas foi o suficiente para que conquistasse um público fiel. Logo na primeira semana do programa, Aline bateu no primeiro paredão da temporada e saiu com mais de 77% dos votos. Sua briga com o ex-participante Kléber Bambam e o seu jeito explosivo, cômico e sincero de ser, até hoje é lembrado pelos amantes do reality global.