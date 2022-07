Ex-BBB Hariany Almeida puxa alça de lingerie rendada e quase mostra demais na web

Hariany Almeida mostrou beleza própria para os fãs na última quinta-feira (30) ao postar um vídeo ousado em seu perfil do Instagram. A influenciadora, que já participou do BBB e A Fazenda, surgiu na rede social usando um look íntimo poderoso.

No registro, a moça apareceu em meio luzes coloridas, enquanto esbanja sensualidade e ostenta o físico surreal aos mais de 10 milhões de seguidores. Hariany escolheu uma lingerie rendada, combinada com calça, jaqueta e luvas, todas da cor preta. Com look e sensualidade, Almeida deixou os admiradores boquiabertos com a sensualidade da ex-sister em destaque. Ao puxar parte da peça íntima, a influenciadora mostrou a marquinha de sol aparecendo na pele. Nos comentários da postagem, que recebeu milhares de curtidas, fãs de Hariany não deixaram de declarar mensagens positivas para a moça, além de diversos emojis. “Coisa linda”, escreveu uma seguidora. “Perfeição, viu”, admirou outra. “Gata”, elogiou um fã-clube da famosa. DJ Netto, namorado de Hariany, usou emojis de “carinha babando” para demonstrar seu amor pela moça. View this post on Instagram A post shared by Hariany (@hariany)