Ex-BBB Wagner Santiago vende vídeos de sexo com a namorada

O ex-BBB Wagner Santiago resolveu inovar e oferecer um conteúdo diferenciado para os clientes dele no OnlyFans. Depois de prometer imagens sexuais com homens, agora ele entrega também vídeos de sexo explícito com a namorada, Karolzinha.

Os conteúdos estão disponíveis por US$ 15, ou seja, cerca de R$ 81. Mas o participante do BBB18 também divulga alguns vídeos de sexo com a namorada em um site de conteúdo pornô.