Assim como fizeram no primeiro mês, Jardany Sales e Estéfano Palma abriram com exclusividade para nossa coluna Douglas Richer, o álbum de fotos do aniversário de dois meses de João Sales Palma, filho do casal.

Para os dois meses, Jardany e Estéfano fizeram um ensaio com a temática de festa junina, os cliques são do fotógrafo Alexandre Lima. Nas fotos, a veterinária mostrou o filho no estilo caipira, usando botas country, blusa xadrez, viola e um chapéu de palha. E teve até cenário com a tradicional ‘Barraca do beijo’! Tô até agora me recuperando desses cliques, que lindoooo!

Veja o ensaio: