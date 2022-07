ExpoAcre: Beth Passos traz entrevista exclusiva com a Rainha do Rodeio, Amanda Diniz

Rainha do Rodeio desde 2019, Amanda Diniz não economizou na beleza e no luxo. Brilhou na semifinal realizada no Gran Reserva e promete causar ainda mais em cada dia de show da Expoacre 2022.

A senamadureisense já ganhou todos as faixas locais referentes ao título. Ela se inspira nas festas do peão de Barretos, realizadas no interior de São Paulo e usa modelitos do estilista da cantora Joelma.

Majestade que fala?!

O registro é de James Pequeno.

Eu conversei com ela sobre as produções e os títulos. Assista o vídeo no Instagram @beth_news_.

O empresário Rizomar Araújo nasceu no Dia do Amigo, 20 de julho, e festeiro como é, recebeu os mais próximos no Afa Jardim para celebrar o novo ciclo. Happy Bistday!

Um sucesso o lançamento da linha capilar Match Science realizada no Master Fio. A expert Marcela Bimbi amou trabalhar com os produtos.

A querida e sempre linda Pedagoga Maria Raimunda Rocha foi aniversariante do dia 13 de julho. A ela os melhores votos de paz, saúde e plenitude junto aos que lhes são caros. Na foto com o neto Miguel. Rita de Cassia Magalhães com o filho João Renato na festa de seu primeiro aniversário. Parabéns, seus lindos!

Outra aniversariante da semana passada foi Carol Lustosa que foi surpreendida pelo marido Fábio, a filha e os amigos da igreja com uma festa surpresa. Ao participar de uma conferência sobre investimento e finanças Bill Gates arrancou boas risadas dos participantes ao responder se deixaria sua filha casar com um homem pobre.

“Primeiro, entenda que riqueza não significa ter uma conta bancária com muito dinheiro. A riqueza é, acima de tudo, a capacidade de criar riqueza. Exemplo: alguém que ganha dinheiro na lotaria ou jogos de azar. Mesmo ganhando 100 milhões, ele não é um homem rico, é um homem pobre com muito dinheiro. É por isso que 90% dos milionários da lotaria são pobres novamente após 5 anos.

Existem pessoas ricas que não têm dinheiro. A maioria dos empreendedores já estão no caminho da riqueza, mesmo que não tenham dinheiro, porque estão desenvolvendo sua inteligência financeira e isso é riqueza.

Como é que os ricos e os pobres são diferentes? Quando um jovem decide se formar, aprender coisas novas, tentando melhorar, saiba que ele é um homem rico. Quando um jovem acha que o problema é o Estado e acredita que os ricos são todos ladrões, saiba que ele é pobre.

Os ricos estão convencidos que só precisam de informação e formação para começar, os pobres acham que os outros deviam dar dinheiro para começar.

Concluindo, quando digo que minha filha não vai casar com homem pobre, não estou falando de dinheiro. Estou falando da capacidade deste homem criar riqueza. Desculpem o que vou dizer, mas a maioria dos criminosos são pobres. Quando estão à frente do dinheiro, perdem a cabeça, é por isso que roubam e assaltam. Para eles, é uma graça, porque eles próprios não sabem como poderiam ganhar dinheiro.

Um dia, um guarda de banco encontrou uma mala cheia de dinheiro, pegou nela e devolveu-a ao gerente do banco. As pessoas chamaram aquele homem de imbecil, mas na realidade aquele homem era apenas um homem rico que não tinha dinheiro. Um ano depois, o banco ofereceu-lhe um emprego como recepcionista, três anos depois ele era gestor de clientes e 10 anos depois, ele geriu a gestão regional deste banco. Agora ele é gerente de centenas de funcionários e os seus prêmios anuais excedem o valor que ele poderia ter roubado. A riqueza é antes de tudo um estado de espírito, meu amigo.

Pedro, Juliane e Luiz Carlos Oliveira a espera de Maria Clara. Que Deus possa continuar abençoando a linda e feliz família.

O acreano naturalizado português Ferreira Ronnys está concorrendo na categoria CABELEIREIRO (A) 2022 e único brasileiro na disputa.

Vamos votar neste link até o dia 30 de julho e elegê-lo.

https://m.facebook.com/groups/1248760805295501/permalink/2019774678194106/?m_entstream_source=group

On Line

*O Nobiles Suites Gran Lumini recebeu avaliação de melhores acomodações TripAdvisor do Estado Acre.

Parabéns a excelência de toda a equipe!

*54 garotas se inscreveram para o certame Rainha do Rodeio, 23ª edição, que terá sua final neste sábado, 23, às 19h, em frente ao Palácio Rio Branco, organizado pelos colunistas sociais Roberta Lima, Gigi Hanan e coreografia de palco de Luiz Vasconcelos.

Concorrem Vanessa Coelho, Jeniffer Oliveira, Lohana Martins, Ana Clara, Jairiane Nirrady, Sara Aiache, Renata Lobo, Laura Medeiros, Vitória Rodrigues e Danny Santana.

*Quem diria até o Roberto, perdeu a paciência. O último dos românticos ficou à beira da estrada.

Roberto Carlos mood full pistola!

*A energia ruim do Brasil parece se espalhar como a fumaça fedida de suas queimadas. Além da terrível guerra que não dá sinais de trégua na Ucrânia, o calor na Europa está matando também. O gelo derretendo na Antártida, epidemia, enfim a praga, do fim dos tempos começou.

*Se estou atenta e preocupada? Muito! Vou comentar?

Não!!!

Sigo atenta. Muito atenta!!!

*O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA completou 32 anos no início de julho. É o marco dos direitos das crianças e adolescentes, mas é preciso avançar muito mais para proteger e oferecer oportunidades aos representantes do futuro. A violência contra elas aumentou durante a pandemia. O número de jovens que não estudam e trabalham também cresceu. É preciso um esforço liderado pelo Presidente da República para reverter esse quadro. Essa será uma das nossas prioridades. Reconstruir o Brasil passa por proteger, garantir direitos e perspectivas de futuro às novas gerações.

*Nesta nossa realidade feita e refeita de tantos sonhos.

De desejos reprimidos, de misérias mal aceitas.

Somos versos em busca de novas rimas. Quem sabe poetas de ninguém.

Só de nós mesmos.

O encontro da mentira com a verdade

A Mentira Disse Para a Verdade.

– Bom Dia, dona Verdade.

E a Verdade foi Conferir se Realmente era um Bom Dia. Olhou Para o Alto, não viu nuvens de chuva. Vários Pássaros Cantavam e Vendo Que Realmente era um Bom Dia. Respondeu Para a Mentira…

– Bom Dia, Dona Mentira!!!!

– Está Muito Calor Hoje,

Disse a Mentira.

E a Verdade Vendo que a Mentira Falava a verdade, relaxou.

A Mentira Então Convidou a Verdade para se banhar no Rio. Despiu-se de Suas Vestes, Pulou na água e disse.

-Venha dona Verdade. A Água está uma Delícia. E assim que a Verdade sem Duvidar da Mentira Tirou suas Vestes e Mergulhou. A Mentira Saiu da Água e vestiu-se com as Roupas da Verdade e foi embora.

A Verdade por Sua Vez Recusou-se a Vestir-se Com as Vestes da Mentira e por não ter do Que se Envergonhar. Saiu Nua a Caminhar na Rua. E aos Olhos de Outras Pessoas era Mais Fácil Aceitar a Mentira Vestida de Verdade, do que a Verdade Nua e Crua.

Desconheço a autoria