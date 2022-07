ExpoAcre é destaque em geração de emprego, renda e negócios

A Expoacre, maior feira agropecuária do Acre, promove geração de emprego, renda e negócios antes e durante a realização do evento, que se inicia neste sábado, 30.

Nesta semana, 250 operários trabalham no Parque de Exposições, fazendo os últimos ajustes para a realização da feira. A Secretaria de Infraestrutura está na parte final de adequação dos espaços que serão utilizados pelas instituições públicas.

Durante a feira, a geração de renda deverá ser ainda maior. A expectativa é que a Expoacre 2022 movimente mais de R$ 100 milhões em negócios.

Gerenciados pela Associação Comercial, Indústria, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), haverá 122 ambulantes, 36 empreendedores do ramo de alimentação no espaço chamado Vietnã, 8 vendedores de bebidas e drinks, 9 containers, 10 restaurantes, 4 lanches e trailers, entre outros.

Por meio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), participarão 65 artesãos, 21 empreendedores do ramo da jardinagem, 41 da alimentação, 32 ambulantes e 32 do coletivo de mulheres Elas Fazem Acontecer.

“Estamos trabalhando intensamente para proporcionar aos expositores da Expoacre 2022 um grande balcão de negócios, onde todos possam, durante as nove noites de evento, ofertar seus produtos, em um ambiente com segurança e toda a infraestrutura necessária. Os expositores receberam, do nosso parceiro Sebrae, treinamento de atendimento ao cliente e manipulação de alimentos”, informa o secretário da pasta, Márcio Pereira.