Fã que aparece beijando Leonardo em vídeo afirma: ‘Faria tudo de novo’

Relembrando do momento que aconteceu há seis anos, ela afirmou que não se arrependeu do que fez e ainda fez um suspense sobre a relação pessoal com o sertanejo. “Eu entrei, beijei e faria tudo novamente.

“Sempre fui fã, sempre gostei muito dele. Sobre minha relação Kelly e Leonardo, eu não vou falar. (…) Dá para ver que, ao me ver, ele se surpreendeu, me agarrou, virou de costas e me deu um selinho. Não precisa ficar me alfinetando, eu já vi várias alfinetadas dela. Foi tudo depois do vídeo que eu coloquei no TikTok”, continuou ela.

Fato é que a esposa do cantor costuma afirmar para os seguidores que superou as traições do marido e que hoje em dia, é muito bem resolvida no casamento. No entanto, após o vídeo viralizar, internautas que acompanham há tempos a relação do casal se surpreenderam e citaram a fama de namorador muito conhecida de Leonardo.