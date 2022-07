Filho de Popó termina namoro e investe em conteúdo erótico

Juan Freitas, filho do boxeador Popó Freitas, terminou o relacionamento com o namorado recentemente. Agora, com novos objetivos para a vida, está investindo em conteúdo digital e deseja seguir como um influenciador.

O jovem de 22 anos de idade é homossexual e tem cerca de 20 mil seguidores no Instagram. Nas redes sociais, já começou a compartilhar fotos dos looks e alguns cliques sensuais. “50% off no Only”, legendou ele em um dos registros. Apesar disso, ele não revelou se tem ou se vai criar um perfil no OnlyFans.

O filho de Popó está cursando medicina e tem uma relação próxima com o pai, que revelou ter orgulho do filho. A relação entre eles é, de fato, muito boa. Prova disso é que, até pouco tempo, o futuro médico exibia em suas redes sociais o apelido do pai: Juan “Popó” Freitas.