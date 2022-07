Final da Rainha do Rodeio da Expoacre 2022 acontece no sábado

O disputado concurso de Rainha do Rodeio da Expoacre 2022 chega a sua grande final neste sábado, 23, às 19h, em frente ao Palácio Rio Branco. O evento será aberto ao público e essa é uma das grandes novidades desta edição.

Organizado pelas colunistas sociais Roberta Lima e Gigi Hanan, em parceria com o Estado, o concurso é famoso por divulgar empresas e fazendas por meio das candidatas, que representam a beleza, a inteligência e o carisma da mulher acreana durante a maior feira de agronegócio do estado, a Expoacre.

Suspenso por dois anos devido à pandemia, a 23 edição do concurso foi mais um grande sucesso. Foram 54 inscritas. São 10 finalistas que passaram por outras etapas da disputa e chegaram à grande final, juntamente com a Rainha do Rodeio de Epitaciolândia, já pré-selecionada.

“Essa foi uma das grandes novidades desta edição. As rainhas do interior não participaram das pré-seletivas, irão direto para a fase final, tendo em vista já terem participado do concurso no município de origem. Epitaciolândia foi o único a trazer uma candidata, que já está concorrendo na final”, informou Roberta.

A vencedora recebe diversos prêmios e ostenta a faixa de Rainha do Rodeio durante toda a Expoacre 2022, participando da Cavalgada, na abertura da feira, e do circuito de rodeio.