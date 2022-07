Forças integradas de segurança apresentam medidas para Cavalgada e Expoacre 2022

Os representantes das forças integradas de segurança pública apresentaram, na manhã desta segunda-feira (18), medidas de segurança para a Expoacre 2022 e a tradicional Cavalgada que abre o evento, com cavalos, quadriciclos e caravanas.

De acordo com o representante da Polícia Militar do Acre (PMAC), comandante Atahualpa Ribera, haverá um efetivo de 160 profissionais na Cavalgada, divididos em Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, RBtrans, Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), Ciftran e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Já na feira, o efetivo aumenta, devido ao tamanho do Parque de Exposições e a quantidade de pessoas presentes. Estarão a serviço um efetivo de 226 profissionais, divididos entre Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, RBtrans, Corpo de Bombeiros, Ciftran e Samu.

Ainda de acordo com o comandante Ribera, todas as ocorrências de flagrantes que acontecerem na Cavalgada ou durante a feira, devem ser encaminhadas para a Delegacia Intinerante no Parque de Exposições.

Além da delegacia, a segurança pública do Estado oferece outros serviços como a emissão de cédulas de identidades (mediante pagamento da taxa a partir da 2º via) e a Sala de Acolhimento da Mulher/Criança vítima de violência.

Matéria em atualização