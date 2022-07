Galã de ‘Além da Ilusão’, Jhonny Massaro é fotografado aos beijos com o namorado ao deixar bar no RJ

No ar na novela da seis “Além da ilusão”, vivendo o cafajeste conquistador Nelsinho, Johnny Massaro foi fotografado aos beijos com o namorado, o advogado João Pedro Accioly, depois que o casal deixou um bar em Botafogo, na Zona Sul do Rio.

Na hora de ir embora, Massaro e João Pedro, que estão há quase dois anos juntos, tiveram uma breve discussão, mas logo se entenderam e trocaram muitos beijos, abraços e chamegos.

Johnny Massaro beija o namorado João Pedro Accioly Foto: EXTRA

No dia da estreia de “Verdades secretas 2″, em outubro de 2021, o ator revelou seu namoro com João Pedro Accioly, que era seu amigo de infância. Na ocasião, eles comemoravam oito meses de relacionamento. “24 anos de parceria: e a vida à frente!”.