General Santos Filho garante que obras em rodovias federais no Acre continuam; verbas podem ser ampliadas

As obras das BRs 364 e 317 no Acre não serão interrompidas, foi o que garantiu o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), general Antônio Santos Filho.

De acordo com ele, a autarquia tem buscado obter os recursos suplementares necessários pra incrementar os serviços de manutenção na malha rodoviária federal.

“Os recursos disponibilizados para o ano de 2022 foram distribuídos de forma a permitir a execução dos serviços rotineiros de conservação da malha rodoviária federal do Acre. Assim, não há previsão de paralisação das obras de manutenção já em execução pela Autarquia”, disse o general.

Na sessão da Assembleia Legislativa do Acre desta terça-feira (12), os deputados falaram sobre a paralisação das obras da BR 364, que dá acesso à região Juruá, no Acre.

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) disse que após contato com o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit) do Acre, Thiago Caetano, foi informado que as obras estão paradas por falta de recursos financeiros.

O general Santos Filho preferiu não comentar sobre o posicionamento do Dnit no Acre, mas deixou claro que a informação não procede.

O senador Márcio Bittar disse tem buscado ampliar os recursos para a manutenção das rodovias federais no Acre, com mais R$ 100 milhões, ainda este ano.

“O Dnit está com uma nota técnica pronta, pedindo uma ampliação dessa verba para melhorar os serviços no Acre. E no primeiro remanejamento de verbas, que está para acontecer, vamos tentar viabilizar os R$ 100 milhões”, disse o senador, que já está em contato com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Márcio Bittar também falou sobre a reconstrução da BR 364, citando como muito importante, já que o trecho de Sena Madureira para Tarauacá não tem conserto. “O projeto executivo da reconstrução da BR 364 deve terminar este ano e eu acho que a bancada federal do Acre deve entrar com parte dos seus recursos para essa obra. Vamos precisar dividir essa conta”, finalizou.