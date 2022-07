Gil do Vigor é detonado após vídeo com ex-BBBs Rodrigo Mussi e Eliezer

O influenciador digital e ex-BBB Gil do Vigor resolveu aproveitar o sucesso da trend de “Cachorrinhas”, novo single de Luísa Sonza, e convidou outros ex-participantes do reality show global para fazer um vídeo ousado. Postando o conteúdo nas redes sociais, o repórter do “Mais Você”, foi alvo de comentários negativos.

Com as participações de Eliezer e Rodrigo Mussi, ex-participantes do BBB22, Gil entrou na “trend” do TikTok e disse que os rapazes eram suas ‘cadelinhas’. No vídeo publicado no perfil oficial do economista, os três aparecem como cada uma das “cadelinha” que a loira relata na música, que é um sucesso em todo o Brasil, atingindo o topo das paradas de sucesso.

As cenas que foram foram nomeadas como “vergonhosas” por diversos seguidores viralizaram, com Rodrigo Mussi, Gil do Vigor e Eliezer sendo alvo de críticas pelo “mico” que pagaram publicamente, fazendo o conteúdo com o intuito de serem engraçados. Mas, aparentemente o público não interpretou as imagens dessa forma.

“Esse Gil é um micoso”, comentou um seguidor. “Surreal esse ibope que os famosos dão pra esse Eliezer! Ficam lambendo a bunda de quem não vale nada, ai depois reclama que esse tipo de gente tem espaço na mídia!”, rebateu outro internauta, que comentou sobre a participação de Eliezer, que participou da última edição do Big Brother Brasil.

“Morro de vergonha sempre que brota um vídeo desse aqui na tl ,vergonha alheia MDS”, disse uma seguidora, no Twitter. “Eu amo tanto Gil do Vigor, mas esses vídeos dele fazendo gracinha com ex-bbbs de chernobyl não dá”, afirmou Victor Pacheco. “Por mim, o meu vigoroso não se misturava com essa gentalha! O Eliezer é uma das pessoas mais aproveitadoras que já passaram pelo BBB. Grudou em todo mundo que poderia dar alguma vantagem, do Vyni a Nat… Biscoiteiro, do tipo sons”, opinou uma fã de Gil.