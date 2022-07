Giovanna Ewbank choca Angélica ao revelar quantos parceiros sexuais teve na vida

Giovanna Ewbank revelou em seu podcast um detalhe íntimo sobre a vida pessoal. Durante a conversa com Angélica, a apresentadora expôs a quantidade de parceiros sexuais que teve ao longo da vida. Na conversa, a artista pegou os fãs de surpresa ao afirmar que transou com apenas cinco homens.

“Fiquei com muita gente, transei pouco, transei com cinco pessoas na minha vida”, afirmou a mulher de Bruno Gagliasso. Angélica se mostrou perplexa com a informação. “Tá aí um negócio que agora me deu tristeza”, disse.

Giovanna contou que sempre namorou muito. “Gostaria de ter transado muito mais. Com um namorado, que eu perdi a virgindade aos 18 anos, eu namorei até aos 20. Depois um ano solteira e, na sequência, comecei a namorar o Bruno e nunca traí. Nesse um ano solteira, eu dei para cinco pessoas diferentes”, explicou a mãe de Títi, de 9 anos, Bless, de 7, e Zyan, que completou 2.

