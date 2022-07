Gladson irá lançar candidatura no último dia do prazo dado pelo TSE

No último dia do prazo concedido pelo TRE para a realização das convenções partidárias, 5 de agosto, o Partido Progressistas vai lançar a candidatura à reeleição de Gladson Cameli. A data foi confirmada ao ContilNet pelo próprio governador, enfatizando que o nome do deputado federal Alan Rick está garantido como vice na chapa majoritária.

O evento deve iniciar às 17h, no SESC Bosque, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 2.473.

“Já está tudo confirmado e estou ansioso para que chegue dia 5”, disse Gladson em tom de entusiasmo.

As convenções iniciaram no último dia 20 de julho e seguem até o dia 5 de agosto, dentro do prazo estabelecido pelo Calendário Eleitoral de 2022.

Nas convenções os partidos políticos apontam os seus candidatos aos cargos de governador, senador, deputado federal e deputado estadual, definem coligações e tomam todas as deliberações definidas na Lei das Eleições e no Código Eleitoral.