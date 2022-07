Gloria Perez acredita que filha foi vítima de ritual satânico; entenda

Além disso, o o crime aconteceu na última segunda-feira do ano, em noite de lua nova, conhecida como a lua dos sacrifícios. Na palma da mão direita da atriz também havia uma mancha avermelhada que a perícia não conseguiu dizer o que era, mas que descartou a possibilidade de ser qualquer substância conhecida, incluindo sangue. O tronco da árvore também estava manchado com a mesma substância. Por fim, os ferimentos no peito dela ainda formavam um círculo ao redor de seu coração.

“O uso do punhal é muito comum nesse tipo de ritual e, para seus adeptos, o coração é a sede da alma”, disse o legista Talvane de Moraes na época do crime, para O Globo. “O coração foi a região mais golpeada no corpo da vítima”, completou.

Apesar dos indícios, vale destacar que a tese que prevaleceu na Justiça foi de que Guilherme de Pádua assediava a vítima para que pudesse obter mais destaque em De Corpo e Alma, já que ela era filha da autora.