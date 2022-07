Grazi Massafera faz selfie no espelho e exibe corpaço

“Acabei de cuspir o pastel e botar a roupa de academia”, brincou uma seguidora. “A mais linda de todas”, falou outra. “Corpo de MILHÕES “, disse um usuário. “Como é ser a mais linda do mundo? 😍”, babou fã clube da atriz.

Veja a postagem de Grazi Massafera nas redes sociais:

Em participação recente ao programa Domingão com Huck, Grazi Massafera fez um desabafo sobre a pressão para assumir um novo relacionamento. Na ocasião, a atriz afirmou que estava solteira e super apaixonada por si mesma.

“Estou superapaixonada por mim mesma. Eu achava essa frase supernarcisista antes, mas eu acho que ela tem um poder de autoestima, que, com o tempo, você vai entendendo o poder disso. Você se sente bem”, afirmou ela.

Questionada por Luciano Huck sobre a pressão por sempre ter alguém ao lado, Massafera respondeu: “É uma pressão, né? A gente que é mulher, quando a gente não está do lado de alguém, é como se você não validasse você como mulher. Que coisa louca, né? É como se você precisasse ter alguém do lado para se sentir ou ser uma mulher bem resolvida, sendo que não é isso”, disse ela.

Início de carreira

Há pouco tempo, Grazi Massafera participou do programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman, e relembrou o início de sua carreira como atriz. Naquela ocasião, a famosa revelou que deu início na profissão pensando exclusivamente no dinheiro.

“Eu era ex-BBB, né? Não era atriz. Fui me transformando aos olhos de vocês, com as críticas de todo mundo, sem formação nenhuma. No início [foi] até de forma irresponsável, porque eu queria fazer dinheiro. Venho de uma família de situação financeira onde aquela era a oportunidade. Depois eu fui me apaixonando ao longo dos anos, e hoje digo que amo o que eu faço”, contou ela.