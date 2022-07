Gritos, atropelo e confusão: o que irritou Roberto Carlos em show no Rio

O show de Roberto Carlos na noite de ontem, no Rio de Janeiro, não terminou tão bem. O cantor se irritou com a forma que as fãs resolveram “invadir” seu espaço e ficou desconcentrado com uma confusão formada em frente ao palco. Tudo isso porque as seguidoras do “Rei” queriam garantir que receberiam a famosa rosa no fim da apresentação.

Esta coluna de Splash conversou com a assessoria de imprensa do cantor, que explicou em detalhes a confusão.

Tudo começou quando Roberto Carlos cantava a música “Cavalgada”, já no final de seu repertório da apresentação. Neste momento, segundo a assessoria, cerca de 60 fãs se levantaram e foram para a frente do palco.

As fãs, que gritavam “eu te amo”, “casa comigo” e “me dá um rosa”, chamaram a atenção de pessoas que assistiam ao show em locais mais distantes do palco, e, com uma lotação de 3500 pessoas, boa parte do público passou a se aproximar de Roberto Carlos também gritando.

O cantor, antes de mostrar irritação, avisou que as fãs tinham se levantado antes da hora e pediu silêncio.

Roberto Carlos não foi atendido e ficou bastante incomodado. Neste momento, as fãs já estavam “se atropelando” e ignorando qualquer desconforto do artista, que ainda cantou mais três músicas sob gritos.

Antes de entregar as rosas, Roberto Carlos cantou “Jesus Cristo” e prestou uma homenagem ao amigo Erasmo Carlos, que assistia na plateia. Ele distribuiu as flores e terminou o show sem sorrisos, demonstrando que não tinha ficado satisfeito com o comportamento das fãs.