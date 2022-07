Heitor Martins, o Pitbitoca, marca encontro no Tinder e é sequestrado

Segundo informações da polícia publicadas pelo portal G1, Heitor marcou no último sábado (17/7) o encontro com uma mulher com quem vinha trocando mensagens por um aplicativo de relacionamentos.

Em depoimento, ele contou que, ao chegar ao local combinado, foi abordado por quatro homens que o levaram a um cativeiro e o fizeram refém. Eles levaram seus cartões com as senhas e a chave de sua casa.

Depois de quase quatro dias em poder dos criminosos, Heitor foi deixado em uma estrada e conseguiu ajuda para acionar a polícia. Na fuga, os criminosos incendiaram o seu veículo.

A polícia informou que, enquanto esteve em poder dos sequestradores, o humorista com passagens por Globo e Record teve furtadas a casa em Taubaté (SP), onde mora, e as contas bancárias. Os valores levados não foram informados.

O caso foi registrado na Polícia Civil, que apura a identidade dos criminosos.