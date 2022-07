Homem quer amputar uma das pernas para se parecer com alienígena

No Brasil, há dois casos similares: o Caveira e o Diabão. No primeiro caso, Fernando Franco de Oliveira esculpiu o corpo com língua bifurcada, dentes afiados, chifres, 99% do corpo tatuado, nariz e orelhas cortados.

Já Michel Faro Praddo, o Diabão, realizou diversos procedimentos para se parecer com o diabo. O tatuador modificou várias partes do corpo, chegando a arrancar um dedo para ter garras e, assim, se assemelhar ainda mais ao demônio.