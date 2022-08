Homem tenta matar PMs a golpes de faca e acaba ferido a tiros, em Rio Branco

O portador de necessidades especiais Ronivon Ferreira de Oliveira, 44 anos, foi ferido a tiros na madrugada de sábado (30), após reagir uma abordagem e tentar ferir os Policiais Militares com uma faca. O crime aconteceu nas proximidades do antigo Pinicão, no bairro Universitário, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição estava fazendo um patrulhamento de rotina na região quando avistou Ronivon em via pública em fundada suspeita. Os policiais se aproximaram e, quando tentaram abordá-lo, o homem reagiu puxando uma faca e tentou atingir os PMs na tentativa de fugir.

Foi dada voz de prisão, mas Ronivon não obedeceu e continuou investindo contra os PMs, e acabou ferido com cinco tiros. Dois disparos atingiram uma perna do homem, um na mão direita e em outras regiões do corpo. Ronivon porta necessidades especiais e usa uma prótese em uma perna. Após ser baleado, o homem foi contido, desarmado e socorrido em seguida.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Ronivon ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Após alta médica, Ronivon foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as medidas cabíveis. Ao chegar na delegacia na noite deste sábado, ele começou a passar mal e foi levado novamente ao PS de Rio Branco para receber atendimento médico.

O caso será investigado por agentes da Polícia Civil.